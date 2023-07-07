Футболист «Зенита» Родригао не сыграет в матче за Суперкубок России
Защитник «Зенита» Родригао не примет участия в матче за OLIMPBET Суперкубок России по футболу против ЦСКА, сообщил главный тренер «сине бело голубых» Сергей Семак.
В мае бразилец перенес операцию после повреждения приводящей мышцы бедра.
— Когда вернется Родригао?
— После Суперкубка. Сейчас он восстанавливается, — сказал Семак на пресс конференции.
Матч за Суперкубок между «Зенитом» и ЦСКА пройдет 15 июля в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» и начнется в 17:00 мск. Главным арбитром матча будет Сергей Карасев.