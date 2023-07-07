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Футболист «Зенита» Родригао не сыграет в матче за Суперкубок России

Защитник «Зенита» Родригао не примет участия в матче за OLIMPBET Суперкубок России по футболу против ЦСКА, сообщил главный тренер «сине бело голубых» Сергей Семак.

Футболист «Зенита» Родригао не сыграет в матче за Суперкубок России
© ФК "Зенит"

В мае бразилец перенес операцию после повреждения приводящей мышцы бедра.

— Когда вернется Родригао?

— После Суперкубка. Сейчас он восстанавливается, — сказал Семак на пресс конференции.

Матч за Суперкубок между «Зенитом» и ЦСКА пройдет 15 июля в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» и начнется в 17:00 мск. Главным арбитром матча будет Сергей Карасев.