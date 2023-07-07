Матч за Суперкубок покажут в кинотеатрах 34 городов России
Телеканал «Матч ТВ», Российский футбольный союз и сеть кинотеатров «Формула Кино Синема Парк» организуют показ матча за OLIMPBET Суперкубок России по футболу в кинотеатрах 34 городов России.
В матче-открытия футбольного сезона в России и в битве за первый трофей 15 июля встретятся «Зенит» и ЦСКА.
Зрители смогут насладиться футболом на больших экранах кинотеатров с отличным звуком, а также погрузиться в настоящую футбольную атмосферу вместе со специальными предложениями в кинобарах. Также на сайте кинотеатра доступны билеты, в стоимость которых включены безлимитные напитки.
Билеты уже в продаже на сайте кинотеатра и у кинотеатров-партнеров.
ПОЛНЫЙ СПИСОК ГОРОДОВ:
Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Челябинск, Набережные Челны, Новосибирск, Пермь, Уфа, Волгоград, Екатеринбург, Вологда, Белгород, Саратов, Нижний Новгород, Ульяновск, Сургут, Калининград, Ставрополь, Красноярск, Тула, Ковров, Зеленоград, Ижевск, Краснодар, Новокузнецк, Рязань, Сыктывкар, Самара, Сочи, Воронеж, Ростов-на-Дону, Орехово-Зуево, Сергиев Посад, Курск.