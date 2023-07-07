Матч за Суперкубок покажут в кинотеатрах 34 городов России

Телеканал «Матч ТВ», Российский футбольный союз и сеть кинотеатров «Формула Кино Синема Парк» организуют показ матча за OLIMPBET Суперкубок России по футболу в кинотеатрах 34 городов России.

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В матче-открытия футбольного сезона в России и в битве за первый трофей 15 июля встретятся «Зенит» и ЦСКА.

Зрители смогут насладиться футболом на больших экранах кинотеатров с отличным звуком, а также погрузиться в настоящую футбольную атмосферу вместе со специальными предложениями в кинобарах. Также на сайте кинотеатра доступны билеты, в стоимость которых включены безлимитные напитки.

Билеты уже в продаже на сайте кинотеатра и у кинотеатров-партнеров.

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