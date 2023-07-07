В хоккейном «Авангарде» заявили, что уход директора в «Спартак» не был в планах

Председатель совета директоров "Авангарда" Аверин рассказал о незапланированном переходе Белых в "Спартак"
Председатель совета директоров «Авангарда» Михаил Аверин высказался о переходе генерального директора клуба Сергея Белых в футбольный «Спартак». Его слова приводятся на официальном сайте омской команды.
«Смена генерального директора не входила в наши планы, однако мы понимаем, что для Сергея Юрьевича приглашение в футбольный клуб «Спартак» Москва — большой вызов. Поэтому поддержали его и пожелали удачи на новом месте.
Планы подготовки к новому сезону по различным направлениям подготовлены и утверждены. Амбиции клуба останутся на самом высоком уровне!», — сказал Аверин.
О назначении Сергея Белых исполнительным директором московского «Спартака» клуб объявил 7 июля. Он с августа 2019 года занимал пост генерального директора омской команды.
Чемпионат России по футболу завершился 3 июня. Чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ) стал петербургский «Зенит». Отрыв команды Сергея Семака от второго места составил 12 очков. Серебро чемпионата досталось ЦСКА. Тройку призеров замкнул «Спартак».