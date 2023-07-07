Андрей Тихонов назвал лучших нападающих РПЛ

— Для меня лучший нападающий в РПЛ — Кордоба. Среди иностранцев точно выберу его. Он обладает скоростью, хорош в контактной борьбе, может обыграть один в один или подержать мяч и неплохо чувствует партнеров.



Из россиян? Думаю, что Соболев. Есть еще Федор Чалов, я к нему хорошо отношусь, но есть определенные качества, которыми должен обладать нападающий: он должен уметь играть головой, он должен находиться в штрафной. Чалову бы больше на это обращать внимание. Федя скорее подходит на роль второго форварда.



А есть нападающие такие, как Артем Дзюба, Иван Сергеев, тот же Соболев. Они первые номера. Потому что они классические центрфорварды. И если выбирать среди них, то лучший — Соболев, — сказал Тихонов в интервью RT.