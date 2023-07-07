Андрей Тихонов назвал лучших нападающих РПЛ

Тихонов считает Кордобу лучшим нападающим РПЛ
Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов назвал игрока «Краснодара» Джона Кордобу лучшим нападающим РПЛ, отметив, что среди россиян выделяет форварда «красно белых» Александра Соболева.
Кордоба в минувшем сезоне чемпионата России провел 23 матча, забил 14 мячей. В активе Соболева 13 голов в 26 встречах.
— Для меня лучший нападающий в РПЛ — Кордоба. Среди иностранцев точно выберу его. Он обладает скоростью, хорош в контактной борьбе, может обыграть один в один или подержать мяч и неплохо чувствует партнеров.
Из россиян? Думаю, что Соболев. Есть еще Федор Чалов, я к нему хорошо отношусь, но есть определенные качества, которыми должен обладать нападающий: он должен уметь играть головой, он должен находиться в штрафной. Чалову бы больше на это обращать внимание. Федя скорее подходит на роль второго форварда.
А есть нападающие такие, как Артем Дзюба, Иван Сергеев, тот же Соболев. Они первые номера. Потому что они классические центрфорварды. И если выбирать среди них, то лучший — Соболев, — сказал Тихонов в интервью RT.