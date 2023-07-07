Вратарь "Спартака" готов приезжать в сборную России даже на первенство бани

Голкипер "Спартака" Селихов: буду приезжать, даже если Россия будет играть на первенство бани
Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов рассказал о своем желании играть за сборную России. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
«Когда я выходил на поле против Таджикистана, когда слушал гимн, мне хотелось заплакать... Потому что я всю жизнь тренировался, чтобы услышать этот гимн и надеть футболку сборной. Буду приезжать, даже если Россия будет играть на первенство бани. Если меня вызовут, конечно», — сказал Селихов.
Селихов дебютировал за сборную России 17 ноября 2022 года в товарищеском матче против Таджикистана (0:0), проведя на поле весь первый тайм.
Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.
Российские футболисты проводят игры с соперниками из-за рубежа, но встречи носят товарищеский характер. Эти игры проводятся как на клубном, так и на уровне национальной сборной.