Вратарь "Спартака" готов приезжать в сборную России даже на первенство бани

«Когда я выходил на поле против Таджикистана, когда слушал гимн, мне хотелось заплакать... Потому что я всю жизнь тренировался, чтобы услышать этот гимн и надеть футболку сборной. Буду приезжать, даже если Россия будет играть на первенство бани. Если меня вызовут, конечно», — сказал Селихов.