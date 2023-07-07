Семак ответил на критику из-за большого количества бразильцев в "Зените"

Тренер "Зенита" Семак заявил, что клубу выгоднее приглашать иностранцев
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему в последние годы клуб стал приглашать большое количество иностранных футболистов. Его слова приводит Sport24.
«Чтобы добиваться результата, нужны игроки, которые способны это делать. Все они ощущают и понимают, в какой команде они играют, в каком городе они живут. Испытывают гордость, защищая цвета «Зенита» и проживая в Петербурге. Абсолютно все — и бразильцы, и колумбийцы, и наши, которые приехали со всей страны. Я бы не стал делить на национальности.
Это даже экономически клубу выгодно — приглашать иностранцев», — сказал Семак.
Сейчас в «Зените» играют восемь бразильцев (защитники Роберт Ренан, Дуглас Сантос и Родригао, полузащитники Ду Кейрос, Вендел, Клаудиньо, Густаво Мантуан и Малком), колумбийцы Вильмар Барриос и Матео Кассьерра, а также казах Нуралы Алип.
Чемпионат России по футболу завершился 3 июня. Чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ) стал петербургский «Зенит». Отрыв команды Сергея Семака от второго места составил 12 очков. Серебро чемпионата досталось ЦСКА. Тройку призеров замкнул «Спартак».