Семак ответил на критику из-за большого количества бразильцев в "Зените"

«Чтобы добиваться результата, нужны игроки, которые способны это делать. Все они ощущают и понимают, в какой команде они играют, в каком городе они живут. Испытывают гордость, защищая цвета «Зенита» и проживая в Петербурге. Абсолютно все — и бразильцы, и колумбийцы, и наши, которые приехали со всей страны. Я бы не стал делить на национальности.



Это даже экономически клубу выгодно — приглашать иностранцев», — сказал Семак.