Глава ФНЛ Измайлов рассказал о планах создания фонда честного судейства

«Планируем проведение зимнего кубка ФНЛ. Раньше такой турнир тоже проводили. Хотим также ввести фонд честного судейства. Это стимулирование премиальными лучших судей по ходу сезона, по итогам сезона. Голосование будет как со стороны клубов, болельщиков, так и экспертов», — передаёт слова Измайлова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.