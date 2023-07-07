«Динамо» планирует вернуть из Турции российского полузащитника

Руководство московского «Динамо» планирует приобрести опорного полузащитника в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Legalbet.

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«Динамо» в поиске опорника. В шорт-листе бело-голубых Оздоев, Глебов, Майга, который лично нравится Личке и которого он хотел позвать в «Оренбург», — цитирует издание своего источника.

Оздоев в настоящее время выступает в Турции за «Фатих Карагюмрюк». В сезоне-2022/23 россиянин провел 34 игры и отметился пятью забитыми мячами. Контракт Оздоева с клубом до лета 2024 года.

Глебов является капитаном «Ростова». В минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) он провел 28 матчей, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

Майга с 2022 года выступает за «Пари Нижний Новгород». СМИ сообщали об интересе к малийскому полузащитнику со стороны ЦСКА.

Transfermarkt оценивает Оздоева €2,2 млн, Глебова — в €8 млн, а Майга — в €900 тыс.

По результатам сезона-2022/23 «Динамо» финишировало на девятом месте в турнирной таблице.