ЦСКА отклонил улучшенное предложение «Бешикташа» по Зайнутдинову

«Бешикташ» предложил ЦСКА €3 млн за Бактиёра Зайнутдинова и ещё около €3 млн бонусами. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. ЦСКА отклонил это предложение. Клуб не собирается рассматривать продажу игрока меньше чем за €6 млн.

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Отметим, в случае переезда в Турцию 25-летний игрок сможет выступать за «Бешикташ», не занимая место легионера, потому что он гражданин Казахстана. Федерация футбола Турции с нового сезона наделила футболистов тюркской национальности тем же статусом, что имеют местные игроки.