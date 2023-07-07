Мутко предложил футболисту Ибрагимовичу паспорт России

«Когда «Манчестер Юнайтед» приезжал в Ростов, я сделал два предложения. Одно – Моуринью, второе – Ибрагимовичу. На чистом английском сказал Златану: «Не хочешь стать гражданином России? Дадим тебе паспорт!» А Моуринью я говорил, что в перспективе он может стать главным тренером в России», — сказал Мутко.