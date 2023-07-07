Мутко предложил футболисту Ибрагимовичу паспорт России

Мутко рассказал, что предлагал Ибрагимовичу получить паспорт России, а Моуриньо - возглавить сборную
Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу» признался, что предлагал футболисту сборной Швеции Златану Ибрагимовичу получить гражданство России.
«Когда «Манчестер Юнайтед» приезжал в Ростов, я сделал два предложения. Одно – Моуринью, второе – Ибрагимовичу. На чистом английском сказал Златану: «Не хочешь стать гражданином России? Дадим тебе паспорт!» А Моуринью я говорил, что в перспективе он может стать главным тренером в России», — сказал Мутко.
Ибрагимович является самым известным футболистом из Швеции. В прошедшем сезоне итальянской Серии А в составе «Милана» он принял участие в четырех матчах, в которых забил один мяч. По окончании сезона нападающий объявил об уходе из клуба.
Также швед известен по выступлениям за «Барселону», «Ювентус», «Интер», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси». За сборную Швеции форвард провел 122 матча, в которых забил 62 мяча и отдал 25 результативных передач.