Источник: Медина переходит из ЦСКА в «Спартак»

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина продолжит карьеру в московском «Спартаке», информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале. Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.

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Сгласно сведениям источника, сумма трансфера составит € 7 млн, из которых € 6 млн ЦСКА получит сразу, а € 1 млн — в виде бонусов за достижения Медины в «Спартаке». Медосбледование Хесуса перед трансфером в стан красно-белых запланировано на 9 июля.

Отмечается, что Медина решил покинуть ЦСКА из-за недопонимания с Федотовым. Тренер хотел использовать игрока на левом фланге и был недоволен его характером, футболист же видит себя в центре поля. «Спартак» рассматривает Медину именно как центрального атакующего полузащитника.