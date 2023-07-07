Мбаппе все еще хочет остаться в ПСЖ до 2024-го

Как сообщает L’Équipe, Мбаппе удивился тому, что Аль-Хелайфи выдвинул ему публичный ультиматум. После заявлений президента «ПСЖ» позиция нападающего не изменилась – он прибудет на предсезонку, которая начнется через две недели.

Килиан по-прежнему намерен отработать контракт с «ПСЖ» и уйти бесплатно летом 2024 года. Его озадачили слова Аль-Хелайфи о том, что Мбаппе обещал не уходить из «ПСЖ» бесплатно – в частных беседах он сообщил, что не давал таких обещаний.