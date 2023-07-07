Агент Медины отреагировал на слухи о переходе игрока из ЦСКА «Спартак»

Футбольный агент Ренато Биттар, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Хесуса Медины, отреагировал на новости о переходе своего клиента в «Спартак». Ранее об этом сообщил ряд СМИ и инсайдеров. По данным «Чемпионата», Медина сам попросил боссов ЦСКА отпустить его в «Спартак».