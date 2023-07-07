В РФС назвали условие для попадания сборной России на ЧМ-2026

«Мы можем пойти в Азию. Мы можем принимать участие в Кубке Азии. Но в отборе на чемпионат мира через Азию — это маловероятно», — заявил он. Митрофанов отметил, что это связано с тем, что для участия в квалификации необходимо было выйти из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) до 31 декабря 2022 года. «В настоящий момент единственный шанс попасть на чемпионат мира — оставаться в УЕФА», — заключил генсек РФС.