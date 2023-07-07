Федотов заявил руководству ЦСКА, что Медина ему в команде не нужен

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов одобрил продажу Хесуса Медины в «Спартак» . Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Когда руководство ЦСКА сообщило Федотову о желании Медины уйти в «Спартак», главный тренер ответил: «Продавайте, он мне не нужен», — добавил источник «Чемпионата».

Парагвайский полузащитник присоединился к ЦСКА зимой прошлого года. Контракт Хесуса Медины с армейцами рассчитан до лета 2025 года. В сезоне-2022/2023 26 летний парагваец провёл 33 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал восемь результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Медины в € 6 млн.