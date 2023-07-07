Защитник Александров высказался о поражении «Пари НН» от «Родины»

«Даже не анализировал, сразу забыл. Никто точно не думал, что после разгрома в Москве всё решено. Когда там повели, могли два-три тут же пропустить. А матч в Нижнем просто ужасный. Очень стыдно, что мы в таком участвовали. С первых же минут всё пошло не так, пенальти, потом ещё пропустили… Потом общались с Яриком (Михайловым. — Прим. «Чемпионата») и делились, на каком нервяке были — когда 0:3 так близко. Не знаю, как остальные, но молодые впервые с таким столкнулись и ловили себя на мысли: можем доиграться. К счастью, во втором тайме ничего особо не произошло. Хотя нерв оставался.



Кто-то выговаривал? Мы все друг другу выговаривали. В перерыве Нигматуллин максимально спокойно себя вёл. Всех заткнул: «Так нельзя! Надо доиграть спокойно, уверенно, ни о чём не думать. Второй тайм есть — надо исправляться». Сергей Николаевич (Юран. — Прим. «Чемпионата») зашёл и плюс-минус то же самое сказал», — приводит слова Александрова Sport24.