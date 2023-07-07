«Рубин» может перенести домашние матчи РПЛ из-за проблем с Fan ID

Казанский «Рубин» может перенести первые домашние матчи РПЛ из-за проблем с системой Fan ID, сообщил источник «Спорт-Экспресса».

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По информации издания, на стадионе «Ак Барс Арена» возникли проблемы с идентификацией паспорта болельщика, так как клуб пока не установил на территории специальные турникеты для этого. Также источник утверждает, что оборудование уже заказано «Рубином», но пока не доставлено.

Где именно «Рубин» планирует провести первые домашние встречи, издание не уточнило.

В первом туре РПЛ «Рубин», который вернулся в лигу спустя год, сыграет с московским «Локомотивом». Встреча пройдет 22 июля и начнется в 17:30 по московскому времени.

По итогам прошедшего сезона РПЛ в лиге также будет выступать калининградская «Балтика». Два клуба заменили в Высшем дивизионе России подмосковные «Химки» и московское «Торпедо».