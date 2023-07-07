Футболистом «Венеции» Черышевым интересуются в России
Исполнительный директор итальянской «Венеции» Александер Мента рассказал, что к футболисту клуба Денису Черышеву есть интерес из России, передает Sport24.
«Официального предложения от «Леванте» пока не поступало. Но к Черышеву также проявляют интерес из России», — сказал Мента.
Издание Legalbet 4 июля сообщило, что Черышевым интересуется испанский «Леванте».
В минувшем сезоне итальянской серии B Черышев провел 24 матча, в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи. «Венеция» заняла восьмое место в турнирной таблице чемпионата.
Черышев подписал соглашение с «Венецией» в летнее трансферное окно 2022 года. В своей карьере 32-летний игрок выступал за мадридский «Реал», «Севилью», «Валенсию» и «Вильярреал».
Соглашение Черышева с итальянским клубом рассчитано до июня 2024 года.