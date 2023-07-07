Агент португальца Паулинью заявил, что футболист заинтересован в игре в России

Нападающий португальского футбольного клуба "Спортинг" Паулинью заинтересован в игре в России. Об этом ТАСС в пятницу сообщил чемпион России в составе петербургского "Зенита", агент футболиста Фернанду Мейра.

"Да, я являюсь его агентом. Из России пока никаких предложений не было. Но ему интересно", - сказал Мейра.

Паулинью 30 лет, он выступает за "Спортинг" с января 2021 года. В прошлом сезоне он провел 38 матчей в различных турнирах, в которых забил 15 мячей и отдал 12 результативных передач.