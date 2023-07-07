«Фулхэм» сделал новое предложение по контракту Виллиану

Лондонский «Фулхэм» предложил 34-летнему бразильскому вингеру Виллиану новый контракт с улучшенными условиями, сообщает журналист Низар Кинсела в своём «Твиттере». Напомним, ранее футболист отказался продлевать контракт с «дачниками». Нападающий вел переговоры с несколькими клубами Премьер-лиги.

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По информации источника, лондонский клуб предложил около € 117 000 в неделю, поскольку команда также ищет усиление в линию обороны и не хотела бы тратить лишние средства на атакующих игроков. 34-летний вингер в данный момент оценивает последнее предложение от «дачников».