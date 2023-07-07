Салиба продлил контракт с «Арсеналом»
22-летний французский защитник Вильям Салиба подписал новое соглашение с «Арсеналом». Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.
Новое соглашение будет рассчитано до конца июня 2027 года. Зарплата футболиста по новому контракту составит € 11,5 млн в год. Опция продления контракта не предусмотрена, также в нём не прописаны отступные.
Помимо подписания нового контракта, Уильям также будет носить новый номер в следующем сезоне, перейдя под номер 2 в сезоне 2023/24.
В сезоне-2022/2023 на счету Салиба 33 матча за «Арсенал» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующий контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.