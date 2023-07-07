Арбитр Шеметов погиб в зоне СВО

"Даниил Шеметов погиб в зоне специальной военной операции. Российский футбольный союз искренне скорбит вместе с семьей молодого арбитра. Он был перспективным судьей, вскоре должен был дебютировать в Мелбет - Первой лиге и уже получал ответственные матчи в "пути регионов" Фонбет - Кубка России. РФС оказывает семье всю необходимую помощь, кроме того, коллеги Шеметова окажут его семье дополнительную финансовую поддержку", - говорится в заявлении.