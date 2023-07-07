Салихова предположила, что «Спартак» скоро можно будет переименовать

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна высказалась против возможного трансфера Хесуса Медины из ЦСКА, а также обратилась к спортивному директору красно-белых Полу Эшуорту, передает Metaratings.

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«Эшуорт, ну, это какой-то неправильный покемон. Защитники в Ultimate Sports еще есть? Лица Мелешина, Зорина и Игнатова представляете? Есть «Зенит» Рио-де-Жанейро, а скоро будет «Спартак» Асунсьон», — сказала Салихова.

Журналист Иван Карпов сообщил в своем Telegram-канале, что красно-белые переведут за игрока ЦСКА €6 млн сразу и еще один млн в качестве бонуса. Медобследование запланировано на 9 июля. Контракт планируется заключить до лета 2026 года.