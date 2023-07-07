Мать Аршавина рассказала о своем отношении к возлюбленным сына

«Личная жизнь Андрея не способствовала продвижению карьеры. Если бы рядом с ним были другие женщины, которых интересовали бы не только деньги, возможно, он добился бы больших успехов. У его жен были большие перекосы, все носили корону на голове, причем такую высокую, что провода задевала», – заявила она.