Мать Аршавина рассказала о своем отношении к возлюбленным сына
Мать российского футболиста Андрея Аршавина Татьяна рассказала о своём отношении к возлюбленным сына. Об этом сообщает StarHit.
По её мнению, спортсмен постоянно выбирает «не тех женщин».
«Личная жизнь Андрея не способствовала продвижению карьеры. Если бы рядом с ним были другие женщины, которых интересовали бы не только деньги, возможно, он добился бы больших успехов. У его жен были большие перекосы, все носили корону на голове, причем такую высокую, что провода задевала», – заявила она.
Сам Аршавин не стал оспаривать мнение матери, однако отметил, что не жалеет о прошедших отношениях.
«Если бы у мамы спросили, с кем мне стоит жить, то услышали бы ответ: “Со мной”. Женщины были те, которых я выбирал сам. Все сложилось так, как сложилось», – добавил он.
Ранее Аршавин сравнил 18-летнего футболиста сборной России с Криштиану Роналду.