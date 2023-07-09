«Манчестер Юнайтед» и Онана согласовали контракт

«Манчестер Юнайтед» договорился с голкипером «Интера» Андре Онана по условиям контракта, сообщается на официальном сайте журналиста Альфредо Педуллы. Соглашение будет рассчитано на пять лет. Зарплата Онана составит порядка € 7 млн за сезон без учёта бонусов.

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Клубы ещё не пришли к окончательному соглашению. «Интер» просил не менее € 60 млн за своего голкипера. Сообщается, что клубы могут остановиться на сумме в € 55 млн.

Предполагается, что Онана станет основным голкипером «Манчестер Юнайтед». Ранее клуб в качестве свободного агента покинул испанец Давид де Хеа, который не договорился по условиям контракта.