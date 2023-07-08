Каземиро рассказал, что повлияло на его переход из «Реала» в «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро рассказал о переходе из «Реала» в английский клуб.
«Я сперва пообщался с семьёй, и она сразу согласилась. У меня был шанс уйти из топ-клуба на пике и в том возрасте, когда у меня ещё есть достаточная сила воли для этого. Через 2-3 года я бы уже не стал уходить из «Реала» ради другого большого клуба, у меня не было бы нужных амбиций для того, чтобы сменить лигу и перейти в другую большую команду.
Моя карьерная цель – выиграть чемпионат мира с Бразилией и вернуть «МЮ» на вершину», – приводит слова Каземиро Placar.
31-летний Каземиро перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Реала» летом 2022 года. В АПЛ бразильский полузащитник сыграл 28 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В своём первом сезоне в Англии Каземиро может выиграть Кубок страны, если «Манчестер Юнайтед» обыграет «Манчестер Сити» в финале турнира.