Арда Гюлер обратился к болельщикам «Реала» после перехода в клуб

«Приветствую, мадридисты! Не могу дождаться, когда проведу свой первый матч на великолепном «Сантьяго Бернабеу». Большое спасибо за фантастический приём», – написал Гюлер в одной из социальных сетей.

Арда Гюлер — воспитанник «Генчлербирлиги». В академии этого турецкого клуба он находился с 2014 по 2019 год, а затем оказался в «Фенербахче», за основную команду которого забил девять голов и отдал 12 результативных передач в 51 матче. Также на его счету участие в четырёх играх за сборную Турции. Контракт полузащитника с «Фенербахче» действует до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 15 млн.