«Фенербахче» выкупил права на футболиста «Динамо»

Контракт Шиманьски с «Фенербахче» рассчитан на 3 года. Зарплата футболиста составит €2,5 млн в год.

Полузащитник сборной Польши выступал за российский клуб с 2019 года. За это время он сыграл в 85 матчах, в которых забил восемь мячей и сделал 17 результативных передач.