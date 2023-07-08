ЦСКА и «Динамо» объявили составы на матч Братского Кубка
Сегодня, 8 июля, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоится первый матч Братского кубка между ЦСКА и «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 13:30 мск.
Команды огласили составы на эту встречу.
ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Дивеев, Роша, Агапов, Зайнутдинов, Зделар, Мухин, Ермаков, Чалов, Заболотный.
Запасные: Тороп, Шайхутдинов, Набабкин, Глебов, Лукин, Носков, Кисляк, Мендес, Арбузов, Карраскаль, Яковлев, Гайч, Думбия.
«Динамо»: Шунин, Маричаль, Фернандес, Скопинцев, Даса, Фомин, Зазвонкин, Захарян, Нгамалё, Гладышев, Тюкавин.
Запасные: Будачёв, Купцов, Паршивлюк, Смолов, Лесовой, Норманн, Грулёв, Школик, Карапузов, Кутицкий, Зайдензаль, Лепокий, Макаров, Бессмертный, Мазурин, Лаксальт.
Ответный матч состоится 9 июля.