Футболист «Ростова» хочет уехать из России из-за страха

Игрок обратился в юридическую фирму, которая будет представлять его интересы в переговорах с «Динамо» и «Ростовом». Юристы Норманна считают, что ситуация в России оправдывает одностороннее расторжение контракта с клубами. Сторона игрока утверждает, что арендное соглашение с «Динамо» обосновывается тем, что в сентябре 2022 года футболист чувствовал себя в безопасности, но с мая 2023 года ситуация стала развиваться в неблагоприятном ключе. Норманн чувствует себя небезопасно, опасаясь за свою жизнь.