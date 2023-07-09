Судья рассказал о трудностях работы в матчах с Месси

«Последнее, чего вы хотите, — это чтобы вас видели, как вы портите игру или позволяете игрокам, у которых гораздо меньше таланта и опыта, что-то делать с таким игроком, как Месси. Самое худшее, что может случиться, это если Месси получит травму и заявит, что судьи повлияли на результат. Прав он или нет – это не имеет значение», — сказал Сибига.