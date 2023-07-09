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Судья рассказал о трудностях работы в матчах с Месси

Арбитр Роберт Сибига рассказал о сложностях матчей с участим легендарного форварда Лионеля Месси. Его слова передает The Athletic.

Судья рассказал о трудностях работы в матчах с Месси
© globallookpress.com

«Последнее, чего вы хотите, — это чтобы вас видели, как вы портите игру или позволяете игрокам, у которых гораздо меньше таланта и опыта, что-то делать с таким игроком, как Месси. Самое худшее, что может случиться, это если Месси получит травму и заявит, что судьи повлияли на результат. Прав он или нет – это не имеет значение», — сказал Сибига.

3 июня Месси провел последний матч в составе «Пари Сен-Жермен», выйдя на поле против «Клермона» в 38-м туре чемпионата Франции. Контракт игрока с парижанами завершился в июне, он перешел в «Интер Майами» в качестве свободного агента.

Стало известно, почему Месси решил покинуть европейский футбол

До «ПСЖ» Месси выступал за «Барселону» с 2003 по 2021 год. В составе сине-грантовых он десять раз стал чемпионом Испании, по семь раз — победителем Суперкубка Испании и кубка страны, четыре раза побеждал в Лиге чемпионов, по три раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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