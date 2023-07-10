Экс-игрок ЦСКА рассказал, хочет ли жить в России

Экс-нападающий московского ЦСКА Сейду Думбия рассказал, что хотел бы в старости пожить в России, передает Sport24.
«Почему нет? Могу жить везде. В России и в других странах я чувствовал себя хорошо. Хотел бы я получить российский паспорт? Насчет этого пока не знаю», — сказал Думбия.
За ЦСКА футболист играл с 2010 по 2014 год, после чего ушел в «Рому», а летом 2015 года вернулся в армейский клуб на полсезона на правах аренды.
Вместе с ЦСКА Думбия трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок России и становился обладателем Суперкубка страны. Карьеру Думбия завершил в 2021 году, выступая за клуб «Хамрун Спартанс» из Мальты.
Вместе со сборной Кот-д'Ивуара Думбия в 2015 году стал чемпионом Кубка африканских наций.
Газета.Ru: главные новости