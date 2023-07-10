Барриос прокомментировал ситуацию с уходом из «Зенита» Вендела

Ранее СМИ сообщили, что Вендел намерен продолжить карьеру в другом клубе. Главный тренер петербуржцев Сергей Семак заявил, что бразильцу дано разрешение искать новую команду. Среди возможных претендентов на игрока назывались турецкий «Галатасарай» и бразильский «Коринтианс».

«Не знаю, какая у Вендела ситуация. Мы игроки, нам нужно концентрироваться на работе. Надеемся, что с ним всё будет хорошо», – приводит слова Барриоса «Спорт-экспресс» .

Вендел стал игроком «Зенита» в 2020 году. В минувшем сезоне он провёл за петербуржцев 33 матча, в которых забил девять мячей и сделал пять ассистов. Действующее соглашение 25-летнего полузащитника с сине-бело-голубыми рассчитано до 2027 года.