Малком близок к переходу из «Зенита» в клуб из Саудовской Аравии

«Малком на грани отъезда, он может вот-вот отправиться в Саудовскую Аравию. Есть информация, что получено предложение в размере € 50 млн, а с ним согласована зарплата, по некоторым оценкам, она колеблется около 10–12 миллионов в год. Я попытался узнать это у «Зенита», они это не отрицают, но и не подтверждают. У него есть сумма отступных – 60 миллионов. Если бы клуб из Саудовской Аравии не хотел вступать в переговоры с «Зенитом», то было бы 60, а так хотят за 50», — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»