«Аль-Хиляль» предложил €40 млн за полузащитника «Лацио»

По данным источника, самому футболисту саудовцы предлагают трёхлетний контракт. Теперь всё зависит от решения Сергея. Ранее сообщалось, что переговоры о приобретении Милинковича-Савича ведёт «Ювентус».

В минувшем сезоне Сергей Милинкович-Савич провёл за римлян 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал восемь голевых передач. Его контракт с «Лацио» истекает в следующем году.