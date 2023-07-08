Шесть игроков «ПСЖ» пожаловались президенту клуба на заявления Мбаппе

Шесть футболистов «Пари Сен Жермен», в том числе двое новичков, выразили недовольство заявлениями нападающего команды Килиана Мбаппе, сообщает RMC.

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По данным издания, игроки обратили внимание президента клуба Нассера Аль Хелаифи на высказывание форварда в интервью France Football. Мбаппе, в частности, заявил, что выступление за «ПСЖ» не помогает развитию его карьеры, а также указал на «стеклянный потолок», достигнутый командой в Лиге чемпионов.

Один из футболистов назвал слова нападающего оскорблением клуба, Аль Хелаифи счел их шокирующими и расценил как неуважение ко всем игрокам.

В июне появилась информация, что Мбаппе отправил официальное письмо в «Пари Сен Жермен», где сообщил, что ни при каких обстоятельствах не будет продлевать контракт с парижанами до 2025 года. Соглашение игрока с клубом рассчитано до 2024 года.

Форвард защищает цвета «ПСЖ» с 2017 года. Всего за парижскую команду Мбаппе провел 260 матчей, забил 212 мячей и отдал 98 голевых передач.