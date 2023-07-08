Три клуба АПЛ претендуют на Влаховича

23-летний нападающий Душан Влахович хочет покинуть «Ювентус». Об этом сообщает Gazzetta dello Sport. По данным источника, сербским форвардом интересуются сразу три клуба АПЛ. В частности, в нём заинтересованы «Челси», «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Юнайтед».

Форварду так и не удалось в полной мере проявить себя в туринском клубе. В прошлом сезоне он провёл в Серии А 27 матчей и забил 10 мячей.

Туринцы готовы продать игрока. Клуб хочет разгрузить платёжную ведомость. При этом пока неизвестно, в какую сумму оценивают игрока боссы клуба.