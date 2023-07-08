В ПСЖ выразили недовольство критикой со стороны Мбаппе

В «Пари Сен-Жермен» выразили недовольство критикой со стороны нападающего Килиана Мбаппе в адрес клуба. Об этом сообщает RMC Sport.

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Ранее Мбаппе заявил, что вопрос о неудачах парижан в Лиге чемпионов нужно адресовать не ему, а руководству команды. Как стало известно RMC Sport, шесть футболистов раскритиковали форварда за слова в адрес президента клуба Нассер Аль-Хелаифи. Один из игроков счел заявления Мбаппе оскорбительными.

Мбаппе может покинуть ПСЖ в летнее трансферное окно. 25 июня стало известно, что французы запрашивают за форварда в общей сложности 300 миллионов евро, в то время как «Реал» — главный претендент на игрока — готов заплатить за него максимум 220 миллионов. Вместе с этим Marca сообщила, что футболист рассчитывает получать в мадридской команде зарплату в 240 миллионов евро за сезон.