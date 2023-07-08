«ПСЖ» объявил о подписании нового футболиста

«Это радость — иметь возможность присоединиться к «Пари Сен-Жермен», это один из крупнейших клубов в мире, с одними из величайших игроков в мире. Я не могу дождаться, чтобы начать это новое приключение», — прокомментировал свой переход Ли Кан Ин.

В минувшем сезоне Ли Кан Ин принял участие в 39 встречах во всех турнирах, в которых ему удалось забить шесть мячей и с делать шесть голевых передач. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет €22 млн. Футболист ранее также выступал за «Валенсию». В составе национальной команды Южной Кореи 22-летний игрок принял участие в четырех матчах на чемпионате мира в Катаре, отметившись одной результативной передачей.