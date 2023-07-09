В ПСЖ назвали причину желания Мбаппе перейти в "Реал"

До перехода Бензема в саудовский "Аль-Иттихад" переговоры между "ПСЖ" и Мбаппе о продлении контракта шли хорошо. Обсуждалось даже участие Мбаппе в инвестиционных проектах в Катаре. Но после трансфера его партнера по сборной Франции все изменилось. В парижском клубе были удивлены письмом своего звездного игрока о том, что он не собирается продлевать контракт.

В мае прошлого года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с "ПСЖ", действующий до лета 2024 года. При этом другие источники указывали на то, что футболист уже подписал соглашение с мадридским "Реалом". В итоге громкий переход в испанский клуб не состоялся. В этом году разговоры о переходе Мбаппе в "Реал" возобновились. Он отказался подписывать новый контракт с парижанами и уже зимой может вести переговоры с новым клубом. В "ПСЖ" выразили недовольство поведением игрока и с 31 июля собираются выставить его на продажу, если новое соглашение не будет подписано.