Экс-одноклубник Роналду не хочет ехать в Саудовскую Аравию из-за португальца
Бывший игрок «Ювентуса» Хуан Куадрадо высказался о продолжении своей профессиональной карьеры. Его слова приводит Goal.
«На данный момент у меня все еще есть страсть, и мне нравится соревноваться. Кроме того, там играет Роналду, и я ему не нужен!
Я очень расслаблен, думаю о лучшем, прошу Бога о помощи в этих решениях. Мой агент Андрей Мартинес был в Европе и только что приехал поговорить со мной о различных вариантах. Очевидно, они есть, мы их проанализируем и решим, какой из них лучше», — сказал Куадрадо.
Сейчас 35-летний колумбиец находится без клуба. В минувшем сезоне он вступал за туринский «Ювентус». По окончании чемпионата он покинул клуб.
2 января Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Он является самым высокооплачиваемым футболистом лиги.
В чемпионат Саудовской Аравии этим летом перебрались Карим Бензема, Н'Голо Канте и Рубен Невеш.