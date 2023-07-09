Экс-одноклубник Роналду не хочет ехать в Саудовскую Аравию из-за португальца

«На данный момент у меня все еще есть страсть, и мне нравится соревноваться. Кроме того, там играет Роналду, и я ему не нужен!



Я очень расслаблен, думаю о лучшем, прошу Бога о помощи в этих решениях. Мой агент Андрей Мартинес был в Европе и только что приехал поговорить со мной о различных вариантах. Очевидно, они есть, мы их проанализируем и решим, какой из них лучше», — сказал Куадрадо.