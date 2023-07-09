Моуринью прокомментировал свою дисквалификацию в Серии А

Моуринью - о своей дисквалификации в Серии А: в летнюю жару я буду в прохладном месте с кондиционером
Португальский наставник "Ромы" Жозе Моуринью прокомментировал свою 10-дневную дисквалификацию в Серии А.
- Меня ничего не удивляет. В августовскую жару вместо того, чтобы сидеть на скамейке, я буду в хорошем и прохладном месте с кондиционером.
Напомним, главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью по решению Федерации футбола Италии был дисквалифицирован сроком на 10 дней в чемпионате страны. 60-летнего специалиста отстранили за его высказывания в адрес главного рефери матча 33-го тура Серии А против "Монци" (1:1).
По мнению федерации Моуринью своими заявлениями нанес ущерб не только имиджу и репутации арбитра, но и всей системе судейства. Дисквалификация португальца распространится на новый сезон, который начнется для римской команды 20 августа домашней встречей с "Салернитаной".