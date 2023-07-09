Стало известно о договоренности о переходе Зайнутдинова в турецкий клуб

Стало известно о договоренности о переходе футболиста ЦСКА в турецкий клуб
Футбольный клуб «Бешикташ» договорился с ЦСКА о переходе полузащитника Бактиера Зайнутдинова. Об этом сообщает Takvim.
По информации источника, турецкий клуб заплатит €6 млн за переход футболиста. Соглашение между Зайнутдиновым и «Бешикташем» будет рассчитано на три сезона.
Зайнутдинов провел в прошлом сезоне 21 матч в рамках Российской Премьер-Лиги (РПЛ), забил один гол и отдал две голевые передачи. Футболист стал обладателем Кубка России, а также стал серебряным призером чемпионата.
По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость Зайнутдинова оценивается в €6 млн.
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