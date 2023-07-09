Почеттино попросил руководство «Челси» подписать контракт с Дибалой

По информации источника, специалист хочет видеть Дибалу в составе «синих», чтобы усилить атаку, которая поредела после ухода Жоау Феликса, Кая Хавертца и Мейсона Маунта.

Дибала перешел из «Ювентуса» в «Рому» в 2022 году, контракт 29 летнего аргентинца рассчитан до конца сезона 2024/25. В минувшем сезоне Дибала провел 38 матчей, забил 18 мячей и сделал восемь результативных передач. Источник:El Mundo Deportivo