«ПСЖ» заинтересован в голкипере «Тоттенхэма»

Льорис выступает за «Тоттенхэм» с 2012 года. Его соглашение с командой заканчивается летом 2024 года. В прошедшем сезоне Льорис провел 31 матч, пропустив 45 мячей. Голкипер после чемпионата мира — 2018, который прошел в Катаре, завершил карьеру в сборной Франции. Он выступал за национальную команду с 2008 года.