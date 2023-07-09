$91.69-0.8899.82-0.90

Американский футболист рассказал о впечатлениях от России

Американский футболист, играющий за бакинский «Нефтчи» рассказал о впечатлениях от России. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Американский футболист рассказал о впечатлениях от России
© globallookpress.com

Полузащитник Кенни Сайеф прибыл в Петербург на товарищеский турнир - Кубок PARI Премьер.

«Петербург - отличный город, а Россия - это отличная страна!» - сказал футболист.

Он добавил, что у него не возникло никаких вопросов касательно поездки и он рад познакомиться с новыми местами и людьми.

«Нефтчи» участвует в турнире «Кубок PARI Премьер» вместе с тремя командами - петербургским «Зенит», сербской «Црвеной Звездой» и турецким «Фенербахче».

На Украине осудили турецкий клуб за участие в турнире в России

В «Фенербахче» неоднозначно отреагировали на участие в турнире. Капитан сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко сначала отказался участвовать в турнире по политическим мотивам, но затем согласился на поездку в Россию.

«Зенит» выиграл у «Нефтчи» 3:1, но уступил «Црвене Звезде» 1:2. Белградская команда сейчас лидирует в турнире.

1
Главное о спорте
Больше новостей
Рамблер: главные новости