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Газизов назвал задачу Бердыева на посту главного тренера махачкалинского «Динамо»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что главная задача Курбана Бердыева на посту главного тренера — добиться прогресса во всех сферах.

Газизов назвал задачу Бердыева на посту тренера махачкалинского «Динамо»
© РИА Новости

Клуб объявил о назначении 70 летнего специалиста в воскресенье.

— Мы рады приветствовать Курбана Бекиевича в нашем клубе. Прогресс во всех сферах, не только в игре — основная задача для главного тренера. Для нас важно всем вместе прогрессировать, — сказал Газизов Sport24.

Последним местом работы Бердыева был «Сочи», который он покинул в апреле. Ранее специалист также возглавлял казанский «Рубин» и «Ростов».

По итогам сезона 2022/23 махачкалинская команда заняла восьмое место в МЕЛБЕТ Первой Лиге.