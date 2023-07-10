Газизов назвал задачу Бердыева на посту тренера махачкалинского «Динамо»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что главная задача Курбана Бердыева на посту главного тренера — добиться прогресса во всех сферах.
Клуб объявил о назначении 70 летнего специалиста в воскресенье.
— Мы рады приветствовать Курбана Бекиевича в нашем клубе. Прогресс во всех сферах, не только в игре — основная задача для главного тренера. Для нас важно всем вместе прогрессировать, — сказал Газизов Sport24.
Последним местом работы Бердыева был «Сочи», который он покинул в апреле. Ранее специалист также возглавлял казанский «Рубин» и «Ростов».
По итогам сезона 2022/23 махачкалинская команда заняла восьмое место в МЕЛБЕТ Первой Лиге.