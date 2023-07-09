Экс-футболист сборной СССР Пономарев о Смолове: он уже изжил себя
Экс-футболист сборной СССР Владимир Пономарев заявил, что футболисту московского «Динамо» Федору Смолову следует завершить карьеру, передает Legalbet.
«Смолову пора заканчивать карьеру. Он уже изжил себя. Хватит с него. Смолов — все, отыгранный материал, его никто больше не возьмет. Он — никто, никакой и звать его никак», — сказал Пономарев.
Смолов, начинавший в «Динамо» профессиональную карьеру, а также проведший в составе бело-голубых два последних сезона, всего провел за клуб 123 матча, в которых отметился 23 голами.
В прошлом сезоне «Динамо» заняло девятое место в чемпионате России, набрав 45 очков. Смолов в 24 матчах отметился десятью забитыми мячами.
Таже Смолов выступал за нидерландский «Фейеноорд», махачкалинский «Анжи», испанскую «Сельту» и московский «Локомотив».
Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) назвали Смолова одним из лучших нападающих России.