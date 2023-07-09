Стал известен срок контракта Бердыева с «Динамо»
Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил, что тренер Курбан Бердыев подписал бессрочный контракт с клубом, передает «Спорт-Экспресс».
«На самом деле, у нас бессрочный договор с точки зрения времени. Поскольку проект у нас большой, его за год, два или три не сделаешь. А это как раз то, что интересует и Бердыева, и нас», — сказал Гаджиев.
В прошлом сезоне махачкалинский клуб занял в Первой лиге восьмое место, набрав 46 очков. Первый матч нового сезона «Динамо» проведет 15 июля на выезде против московского «Торпедо».
Последним клубом Бердыева был «Сочи». Он возглавил клуб в ноябре 2022 года, подписав контракт на 2,5 года. Однако проработал он в этой должности лишь 106 дней. Под руководством Бердыева «Сочи» провел пять матчей, потерпев три поражения и одержав две победы. После отставки специалиста исполняющим обязанности главного тренера южан был назначен Дмитрий Хохлов.
Ранее Ольга Смородская заявила, что карьера Бердыева в Российской премьер-лиге (РПЛ) завершена.