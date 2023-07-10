«Зенит» лишился шансов выиграть Кубок PARI Премьер

Не сумев обыграть «Фенербахче» в основное время матча, «Зенит» лишился шансов завоевать Кубок PARI Премьер. Победа в серии пенальти принесла команде Сергея Семака только два очка, и по итогам трёх матчей сине-бело-голубые набрали пять очков.

Ранее «Зенит» одолел азербайджанский «Нефтчи» со счётом 3:1 и уступил сербской «Црвене Звезде» — 1:2. Именно сербский клуб лидирует в таблице с шестью очками после двух матчей. Победитель Кубка определится 12 июля, когда «Фенербахче» проведёт свою игру с лидером. Через три дня турки сыграют с «Нефтчи Б» из Азербайджана, но этот матч, последний на турнире, уже не будет иметь влияния на итоговую расстановку сил команд в таблице.